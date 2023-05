Fabio Fazio lascia la Rai insieme a Luciana Littizzetto | a Discovery per 4 anni Sarà sul Nove in autunno Ironia di Salvini su Twitter

Warner Bros. Discovery annunci l'arrivo diper la prossima stagione televisiva: il popolare conduttore lascia quindi la Rai e sarà protagonista sul canale Nove già dal prossimo autunno. E' la società a renderlo noto specificando ...lascia la Rai, andrà su Discovery. Contratto per 4 anni insieme a Luciana Littizzetto Alla fine è successo davvero.lascia la Rai e approda, insieme a Luciana Littizzetto , su Discovery . Ad ufficializzare lo spostamento del conduttore di Che tempo che fa e della cominca legata da un sodalizio storico è ...Il primo, clamoroso colpo di scena (per quanto annunciato dai rumors delle scorse settimane) è l'addio di, che saluta (addio Arrivederci Lo dirà il tempo) la Rai dopo quarant'anni di ...

(ANSA) - ROME, MAY 14 - Left-leaning chat show host and entertainer Fabio Fazio is leaving Rai state broadcaster for a four-year deal with Warner Bros. Discovery, a move that had been expected since ...“Belli ciao”: è questo il commento che Matteo Salvini ha affidato ai social sulla notizia dell’addio alla Rai di Fabio Fazio e ...