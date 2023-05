Fabio Fazio lascia la Rai insieme a Luciana Littizzetto | a Discovery per 4 anni Sarà sul Nove in autunno | Che tempo che fa potrebbe cambiare nome

passa a Discovery, addio ufficiale alla Rai: accordo per 4 anni. Con lui anche Luciana Littizzetto Traumi, malori e cefalee dovuti all'abuso di alcolici È stato questo probabilmente l'..., rotti gli indugi, stanco di attendere un segnale positivo dai nuovi vertici Rai, ha deciso di cambiare canale e dal prossimo autunno sarà una risorsa essenziale di Nove. Ma non solo. La ..."Warner Bros. Discovery annuncia un clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva:sarà protagonista sul canale Nove. Grazie a questo accordo, che avrà la durata di quattro anni,debutterà sul canale NOVE già dall'autunno". Con lui Luciana Littizzetto.

Il popolare conduttore televisivo Fabio Fazio lascerà la Rai, con cui lavorava dal 1982. Lo ha annunciato Discovery, la società che possiede il canale tv Nove, con cui Fazio ha firmato un nuovo contra ...Fabio Fazio lascia la Rai. Il conduttore di Che Tempo Che Fa passa a Warner Bros. Discovery, che lo ha annunciato in un comunicato stampa. Fazio, tra i volti ...