Fabio Fazio firma con Warner Bros Discovery In autunno sul NOVE con Luciana Littizzetto

(Di domenica 14 maggio 2023)annuncia un clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva:, uno dei volti più popolari della televisione italiana, sarà protagonista sul canale.Grazie a questo accordo, che avrà la durata di quattro anni,debutterà sul canalegià dal prossimo. Nelle prossime settimane saranno annunciati i progetti che lo vedranno coinvolto e il ruolo che avrà, grazie al suo talento e alla sua esperienza, nello sviluppo in Italia del gruppo, uno dei principali operatori media a livello mondiale. Del...

passa a Discovery, addio ufficiale alla Rai: accordo per 4 anni. Con lui anche Luciana Littizzetto Traumi, malori e cefalee dovuti all'abuso di alcolici È stato questo probabilmente l'..., rotti gli indugi, stanco di attendere un segnale positivo dai nuovi vertici Rai, ha deciso di cambiare canale e dal prossimo autunno sarà una risorsa essenziale di Nove. Ma non solo. La ..."Warner Bros. Discovery annuncia un clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva:sarà protagonista sul canale Nove. Grazie a questo accordo, che avrà la durata di quattro anni,debutterà sul canale NOVE già dall'autunno". Con lui Luciana Littizzetto.

Fabio Fazio lascia la Rai dopo quasi 40 anni: il conduttore ha firmato un accordo con Warner Bros Discovery. L'accordo blindato di quattro anni lo vedrà debuttare sul ...C'è l'accordo fra il conduttore televisivo e Warner Bros. Discovery, a breve i vari progetti. Oltre a Fazio arriva anche Luciana Littizzetto ...