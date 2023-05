Fabio Fazio è ufficialmente fuori dai progetti della Rai | lo conferma lui stesso

(Di domenica 14 maggio 2023) Alessandro Nunziati La notizia era nell’aria da un po’, ora è ufficiale. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica,ha… L'articolo proviene da Quilink.

Tutta una vita in Rai, dall'esordio come imitatore, all'apparizione a Pronto Raffaella poi Loretta Goggi in quiz :, dopo 40 anni di carriera, passa a Discovery. Sono tanti i programmi che ha ideato e condotto. L'ultimo evento che l'ha visto protagonista, al di fuori di Che tempo che fa , l'...lascia la Rai : il conduttore ha firmato un accordo quadriennale con Warner Bros Discovery . Ad ufficializzarlo è una nota della società che annuncia che il conduttore sarà protagonista ...Dopo le voci (già certe) adesso c'è la firma e la comunicazione ufficiale:, uno dei volti più popolari della televisione italiana, lascia la Rai e sarà protagonista dal prossimo autunno sul canale Nove di Discovery. Un accordo che avrà durata di quattro anni, e ...

Fabio Fazio lascia la Rai: il conduttore ha firmato un accordo quadriennale con Warner Bros Discovery. Ad ufficializzarlo è una nota della società che annuncia che il conduttore sarà protagonista sul ...Discovery – e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera. Il ...