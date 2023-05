Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sotto attacco | Salvini fa ironia sul loro programma

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 14 maggio 2023)cambiano casa televisiva: la nuova versione di Che tempo che fa sarà trasmessa su Discovery dal prossimo autunno. Dopo la mancata intesa con la Rai, la coppia di artisti ha raggiunto un accordo quadriennale con Discovery, ma lapartenza non è stata accolta positivamente da tutti. Matteoha ironizzato sull'addio dialla Rai, mentre Francesca Bria ha espresso il suo disappunto per la scelta dell'azienda pubblica di non rinnovare il contratto con i conduttori di Che tempo che fa. Scopri di più nel nostro articolo. Di cosa parliamo in questo articolo... Che tempo che fa si trasferisce su Discoveryfirmano un nuovo ...