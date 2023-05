Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno lasciato la Rai | il comunicato ufficiale 

(Di domenica 14 maggio 2023)la Rai: “Che Tempo Che Fa” si trasferirà su Discovery. Ecco illasciano la Rai, per entrambi inizia una nuova avventura sul canale Nove (Discovery). Il programma “Che Tempo Che Fa” dunque si trasferirà su un altro canale ma non chiuderà i battenti. Il noto programma televisiva condotto dainsieme aproseguirà con inediti appuntamenti. Nelle ultime ore sul profilo Instagram del conduttore è apparso ilufficiale,arriva in Warner Bros. Discovery, il debutto con...

Questa sera - domenica 14 maggio 2023 - appuntamento con Che Tempo che Fa , il programma condotto da, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck . La puntata va in onda come sempre alle 20.00 su Rai3 . Scopriamo insieme chi saranno gli ospiti di oggi : Che Tempo che Fa, gli ospiti di ...ha detto addio alla Rai. Il conduttore di Che Tempo Che Fa passa ufficialmente a Discovery. Una brutta notizia per Maurizio Gasparri . 'Non riesco a capire - replica il parlamentare di ...'Belli ciao', ha commentato Matteo Salvini l'addio die Luciana Littizzetto alla Rai. Ed ecco che nel giro di qualche minuto la sinistra si è scagliata contro il leader della Lega. Ad aprire le danze Francesco Bria, componente del Pd in ...

Fabio Fazio lascia la Rai e passa a Warner Bros. Discovery Agenzia ANSA

Warner Bros. Discovery annuncia un clamoroso arrivo per la prossima stagione televisiva: Fabio Fazio, uno dei volti più popolari della televisione italiana, sarà protagonista sul canale Nove. Lascia ...Dopo le dimissioni dell’ormai ex amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes, e l’arrivo del nuovo ad, Roberto Sergio, vicino a Fratelli d’Italia, l’addio di Fabio Fazio era un evento atteso. Adesso è ...