Fabio Fazio dice addio alla Rai | sarà sul canale Nove

(Di domenica 14 maggio 2023) Fabio Fazio diceRai. Warner Bros. Discovery ne ha annunciato l’arrivo in vista della prossima stagione televisiva. Fazio, uno dei volti più popolari della televisione italiana,protagonista sul. Grazie a questo accordo, che avrà la durata di quattro anni, Fazio debutterà sulgià dal prossimo autunno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

...'Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come- ...sempre quello di attrarre i migliori talenti e l'arrivo di... ' Per questo -ancora Araimo - siamo impazienti di iniziare a ...saluta la Rai. Direzione Discovery, ... come sicon sempre maggiore certezza, a ... La notizia dell', confermata nella serata di ieri, ...... emedita l'(ma a decidere sarà ...accetta di spostarsi al Gr Radio (al momento...