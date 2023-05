Fabio Fazio | addio alla Rai dopo 40 anni | che fine fa “Che Tempo Che Fa”?

'Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come- commenta Alessandro Araimo, general manager Italy & Iberia di Warner Bros. Discovery - e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e ...La destra esulta per l'addio di(e Luciana Littizzetto ) alla Rai . A Matteo Salvini bastano due parole, su Twitter, per commentare il passaggio del conduttore di Che tempo che fa a Discovery: "Belli ciao", scrive il ...e Luciana Litizzetto passano Discovery e lasciano la Rai. Si vociferava ormai da settimane che la rivoluzione Rai post ascesa del Governo Meloni avrebbe portato cambiamenti importantissimi ...

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto lasciano la Rai. Il conduttore e la comica passano per quattro anni a Discovery e debutteranno la prossima stagione con un programma sul canale Nove.Il conduttore ha stipulato con Warner Bros. Discovery un accordo quadriennale: a confermare i gossip dell'ultimo periodo una nota della società ...