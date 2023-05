F1 GP Imola 2023 | gara domenica | canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di domenica 14 maggio 2023) Si chiude il sesto weekend stagionale del Mondialedi F1 e sale a mille l’attesa per ladel GP di Emilia-Romagna e del Made in Italy: come di consuetosi scende in pista per i punti per il Mondiale e in Italia ci sarà davvero un grandissimo spettacolo sugli spalti per spingere la Ferrari verso una lotta fin qui impari con la Red Bull. Di seguito ecco allora le indicazioni sutv ee le informazioni suldi riferimento. Emozioni fortissime sul circuito romagnolo con lache avrà inizio alle ore 15 di21 maggio.tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno esu Sky Go, oltre che su Now, ...