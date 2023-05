Evenepoel vince a Cesena ma non convince Giro ancora apertissimo

(Di domenica 14 maggio 2023) Il campione del mondo riesce ad aggiudicarsi la cronometro dima senza infliggere ritardi pesanti agli avversari. Roglic contiene il ritardo in 17 secondi mentre Thomas fameglio. Il belga va in maglia rosa, inseguito dal gallese e dallo sloveno

Il belga si impone nella cronometro di Cesena con 1' di vantaggio su Thomas e 2' su Geoghegan Hart. Roglic perde 17 secondi. Il campione del mondo si riprende la maglia rosa. Tra poco tutte le ...come da pronostico torna in maglia rosa , con Leknessund che prende più di un minuto dal vincitore ed è ora quinto nella generale.

Giro d'Italia, Evenepoel vince cronometro Cesena e torna in maglia rosa Sky Sport

Cesena, 14 mag. – (Adnkronos) – Colpo doppio per Remco Evenepoel al Giro d’Italia. Il belga della Soudal Quick Step vince la nona tappa, una cronometro di 35 km con partenza da Savignano al Rubicone e ...Secondo successo al Giro '23 del belga che a Cesena riprende la maglia rosa ma batte di 1" Thomas e 2" Geoghegan Hart. La classifica rimane tutta da scrivere ...