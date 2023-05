Eurovision Song Contest | vince la Svezia | televoto beffa per Mengoni

La 67esima edizione dell'Contest sarà ricordata non solo per le critiche su canzoni e classifica finale, ma anche per la reazione decisamente sopra le righe della cantante che rappresentava la Francia: Fatima ...... "Da Pechino Express con Federica Pellegrini siamo usciti più uniti di prima" di Mario Manca Annalisa si sposa: ecco chi è il futuro marito della cantante di Concetta DesandoContest ...Favorita sin dalla vigilia, è la svedese Loreen con 'Tattoo' a vincere l'Contest 2023 bissando il precedente successo del 2012. Secondo posto per il finlandese Käärijä con 'Cha Cha Cha' portato su dal televoto, terzo per l'israeliana Noa Kirel con 'Unicorn'.

Marco Mengoni canta “Due vite” nella finale dell'Eurovision Song Contest 2023 RaiNews

Musica, energia e tanta voglia di divertirsi, sono stati questi gli ingredienti dell'Eurovision Song Contest 2023, che ha decretato la vittoria di Loreen. Ma a festeggiare i due anni ...Mahmood è stato ospite della finale dell'Eurovision 2023: nell'interval act ha cantato una cover di "Imagine" di John Lennon. Rivedi il momento.