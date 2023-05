Eurovision Song Contest | Marco Mengoni si conferma una potenza | esplosivo con “Due Vite”

(Di domenica 14 maggio 2023), l’artistasiuna: il brano “Due” incanta Liverpoolè tornato per rappresentare l’Italia in modo impeccabile. È talento puro, la sua vocalità non ha confini,ancora una volta siunae riesce a catturare il cuore di chiunque lo ascolta.presso la Liverpool Arena ha incantato i presenti durante la finale de L’in gara col brano “Due”. Leggi anche –> Basciagoni, le prime parole ...

Marco Mengoni non è stato l'unico italiano a incantare la scena dell'Contest 2023 : sul palco della più importante competizione musicale europea, si è infatti esibita anche la savonese Alessandra Mele, rappresentando la Norvegia, ma è stato anche il ..., la scaletta della finale Austria: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar Portogallo: ... Joker Out - Carpe Diem Croazia: Let 3 - Mama Š! Regno Unito: Mae Muller - I Wrote AIl riconoscimento è assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale dell'Contest. Si tratta del secondo riconoscimento per l'Italia dopo quello del 2019 di Mahmood, che ...

Eurovision 2023, la finale: ha vinto la Svezia con Loreen. Marco Mengoni quarto. la Repubblica

Loreen, con ‘Tattoo’, è la Svezia che trionfa all'Eurovision Song Contest. È la seconda vittoria per la cantante di origini marocchine, che vinse la manifestazione nel 2012 a Baku. Gara a tre fra ...Classe 1983, è nata a Stoccolma da una famiglia di origini marocchine. Ha conquistato il pubblico con il brano «Tattoo» ...