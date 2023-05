Eurovision Song Contest 2023 | Mengoni pazzesco | vince il premio della critica | Le pillole de La Velenosa

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 14 maggio 2023) Quello che emerge da questa edizione dell’è che noi Italiani non sappiamo votare. Né nei reality e a quanto pare neanche nelle competizioni canore. Israele è arrivata terza, davanti a noi per soli 12 punti e sapete chi glieli ha dati? Noi!!!! Va beh a parte gli scherzi lo spettacolo che regala l’è sempre grandioso e guardarlo vale sempre la pena. Ha vinto la Svezia con Loreen come da pronostico. L’artista svedese è la prima donna are per due volte la competizione canora europea. Molto brava, con una voce meravigliosa, la sua tattoo ha conquistato giurie e pubblico. Ci sono state un po’ di polemiche perché la canzone ricordava molto altre, ma il pubblico come si dice è sovrano e ha scelto comunque lei. Io vi dico la ...