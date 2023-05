Eurovision | il gesto choc in finale | pubblico senza fiato

Leggi su tvzap

(Di domenica 14 maggio 2023) News tv. – I pronostici della vigilia sono stati rispettati: ha trionfato la Svezia. La cantante Loreen si è imposta con il brano Tattoo. Per la cantante quarantenne che nel 2012 sbaragliò la concorrenza con la canzone Euphoria è la seconda vittoria questa del 2023. Al secondo posto la Finlandia con il cantante Käärijä e il brano Cha Cha Cha. Terzo posto Israele con Noa Kirel e Unicorn. Il nostro Marco Mengoni si è piazzato fuori dal podio: la sua Due vite è arrivata quarta. Chi non ha preso bene il punteggio è stata La Zarra, artista che ha portato sul palco la canzone “Évidemment”. Grande delusione per la Francia: ildavanti alle telecamere non è proprio piaciuto. Leggi anche: “”, Mahmood canta Imagine ma finisce malissimo: social in rivolta Leggi anche: Luca Jurmanfreni: clamoroso affondo ai Maneskin e ...