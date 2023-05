Eurovision | Damiano dei Maneskin ricorda il ' coca - gate' | ' Due anni fa forse sniffavo in diretta'

Ma a festeggiare i due anni dalla vittoria del suo gruppo all'David , il frontman dei Maneskin . Nelle ultime ore, il cantante, nelle sue Instagram stories , è tornato a parlare,..."Oggi sono due anni da quando forse ho pippato in diretta". Cosìdei Maneskin festeggia i due anni dalla vittoria del suo gruppo all'. Torna così a parlare, seppur con ironia, delle accuse dei media francesi secondo cui nel 2021 il frontman del ...Uno schiaffo che però con la politica non c'entra e che arriva daDavid , il frontman dei Maneskin. Già, ieri sera c'era la finale degli, competizione vinta due anni fa dalla band ...

Damiano dei Maneskin e l'anniversario dell'Eurovision: «Oggi sono due anni che forse ho pippato in diretta» - Il video Open

Musica, energia e tanta voglia di divertirsi, sono stati questi gli ingredienti dell'Eurovision Song Contest 2023, che ha decretato la vittoria di Loreen. Ma a festeggiare i due anni ...Flauti moldavi, San Marino che regala 12 punti all’Italia, il voltafaccia della Francia e le immancabili pagine Wikipedia vandalizzate: ecco i migliori meme del web dopo la finale dell’Eurovision 2023 ...