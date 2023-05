Eurovision 2023 | Loreen trionfa per la Svezia con Tattoo Mengoni arriva quarto E la Francia fa il dito medio in diretta

(Di domenica 14 maggio 2023) Come da pronostici, è statare all’Song Contestdi Liverpool con “”. L’artista torna da vincitrice al grande evento europeo, dopo aver vinto nel 2012 con “Euphoria”. La cantante ha totalizzato (tra voti delle Giurie Nazionali e Televoto) 583 voti. Secondo classificato un altro favorito della vigilia: Käärijä. L’artista in gara per la Finlandia ha ottenuto 526 voti con la sua “Cha Cha Cha”. A seguire Noa Kirel per Israele (362 voti). Mentre Marcotocon “Due Vite” e 350 voti. A chiudere la top five Alessandra Mele per la Norvegia con 258 voti. Ottima posizione perche era partito, secondo i bookmaker, con un piazzamento che oscillava tra l’ottavo e il decimo posto. La ...

Ma l'non rinuncia alla sua dose di show eccessivo, di trash, di piume e paillettes, come da tradizione. Come non ha rinunciato ad omaggiare la città che lo ha ospitato con il Liverpool ...L'Song Contestè stato un evento incredibile che ha visto la partecipazione di artisti di tutto il mondo. La Svezia ha trionfato per la seconda volta con un'eccezionale performance di ...Nel 2012 Loreen è tornata in gara con Euphoria con cui ha vinto, staccando il biglietto per l'2012 in Azerbaigian. Qui la vittoria è arrivata con 372 punti, secondo punteggio più alto ...

