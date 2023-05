Eurovision 2023 | bufera sulla vittoria della Svezia | “Tattoo” di Loreen è un plagio?

(Di domenica 14 maggio 2023) La finale dell’ha conosciuto la nazione vincitrice dopo un’intensa lotta al televoto. Alla fine l’ha spuntata lache ha superato in extremis la Finlandia e si è aggiudicata la settimanel contest europeo. Per la cantante che la rappresentava,, è invece la secondapersonale nell’evento. La sua “”, d’altronde, ha conquistato tutti ma ci sarebbe la sensazione di aver già sentito tale pezzo. Che sia davvero così? Gli esperti già parlano di: lasi aggiudica il contest È stata una battaglia fino all’ultimo voto, ma alla fine laha vinto l’grazie alla ...

L'artista, alla sua terza presenza all'dopo aver rappresentato l'Italia a Tel Aviv 2019 ... ANSA redazione 14/05/33 2 minuti di lettura Facebook Twitter WhatsApp Telegram Share via Email ...Ci siamo. Andrà in prima serata su Canale 5, straordinariamente di domenica per lasciare posto al Grand final dell'Song Contest - che ha visto trionfare sabato notte la cantante svedese Loreen , la finalissima di Amici di Maria De Filippi . Il talent, iniziato lo scorso 18 marzo, dopo nove puntate è ...Come Damiano David , il frontman della band, che ieri sera, durante la finale dell', ha commentato ironicamente la partecipazione al contest del gruppo celebrando un 'simpatico' ...

Eurovision 2023, ha vinto la cantante svedese Loreen Corriere della Sera

Nei giorni prima della finalissima dell'Eurovision Song Contest 2023, che ha visto trionfare la Svezia e Marco Mengoni a un passo dal podio, una piattaforma di incontri ha interrogato il ...Chi è Loreen e come è arrivata alla storica doppietta all'Eurovision Ripercorriamo la sua vita e carriera: ecco la biografia della cantante svedese.