Europei di Vela | Renna trionfa nel windsurf olimpico | “Splendido oro”

(Di domenica 14 maggio 2023) Il fenomenovince il suo primo Europeo della carriera. Dopo l’argentoottenuto ai Giochi di Buenos Aires, il giovane azzurro sale sul podio continentale. Una gara perfetta del velista italiano che fa sua la rassegna nella nuova classe olimpica del. Tesse una gara perfetta Nicolò, figlio di Vasco (già leggenda della disciplina) e mette in bacheca un oro favoloso nell’ultimo giorno, oggi, di Gold Fleet. E’ partito dalla semifinale ed è poi risalito nell’ultimo atto della Medal Race Series nei confronti del tedesco Koerdel, argento, e dell’olandese Badloe (bronzo). Nelle acque casalinghe di Torbole, sul Lago di Garda, aveva messo l’argento al collo. Oggi Nicolò realizza il sogno dell’oro: “Giornata difficile nella quale ho dato il massimo, sono veramente felice per avere raggiunto questa splendida medaglia d’oro. ...

Impresa di Nicolò Renna ai CampionatiiQFOiL di Patrasso : l'azzurro, decimo al termine dell'ultimo giorno di Gold Fleet, ha conquistato una splendida medaglia d'oro nella rassegna continentale della nuova classe olimpica di ...Il lungo viaggio in stati extra, attraversati con la finalità di perfezionare le nostre ... "È la dimostrazione che la, particolarmente sentita in questo territorio, può essere strumento e ...... ' Giornata particolarmente lunga che ha costretto i ragazzi in acqua fino al tardo pomeriggio ' PATRASSO - Oggi si è svolta la seconda giornata di Gold fleet dei Campionatidi iQFOiL 2023 a ...

Vela: trionfo di Nicolò Renna ai campionati europei iQFOiL di Patrasso Il Tirreno

Si è concluso oggi il Campionato Europeo di iQFOiL 2023 a Patrasso. La giornata con forte vento è stata caratterizzata dalla lunga attesa per aspettare condizioni di sicurezza per effettuare le prove ...Lo Yacht Club Cala dei Sardi organizzerà dal 25 al 28 maggio l’evento clou della stagione 2023 del Monotipo più diffuso al Mondo, il Campionato Italiano Open J24. Il Golfo di Cugnana, nel cuore della ...