Estate 2023 | prezzi alle stelle | dai gelati allo spritz | alle creme solari | agli alberghi | agli ombrelloni

(Di domenica 14 maggio 2023) Rimpiangeremo le dolci estati prima della pandemia. Perchè la stagione delle vacanze delsarà segnata da rincari che si annunciano "mostruosi" in ogni settore: dai, daerei al giardinaggio, passando per hotel, ristoranti e stabilimenti balneari. Mano al portafogli: tutto costerà di più, con aumenti che, molto spesso, saranno a due cifre

Durante la preparazione della scorsasi è procurato una lesione al menisco che ha cercato di ... 14 maggio...uno degli eventi più attesi dell'romana. Il prossimo 11 giugno, infatti, saranno chiamati ad esibirsi in un concerto esclusivo all'Ippodromo delle Capannelle in occasione di Rock in Roma. ...Infortunio muscolare per il centrocampista franceseE' durata appena 21 minuti la partita di Paul Pogba, per la prima volta in campo da titolare dopo il ritorno la scorsaalla Juventus. Pogba (©...

Niente meteo Estate 2023 Colpo di scena arriva El Niño. Effetti anche in Italia Meteo Giornale

Il caschetto è un taglio che non passa mai di moda! In questa primavera estate 2023 abbiamo visto un grande ritorno, in alcune varianti classiche o moderne che ne fanno uno dei tagli più trendy di ...La Juventus è pronta a cedere il cartellino di Fabio Miretti, per il talento bianconero il futuro sembra ancora in Serie A ...