Estate 2023 | pioggia e vento a Fiumicino | partenza fiacca per la stagione balneare

(Di domenica 14 maggio 2023) Buona la prima? Non proprio… aspettiamo la seconda. Da sabato 13 maggio è entrata in vigore su tutte le coste dil’ordinanza (leggi qui) che, come ogni anno, dà il via allae sancisce l’inizio dell’. Ma se negli anni precedenti, in questo periodo il bel tempo permetteva già di andare in spiaggia a prendere la tintarella o anche per un tuffo in mare, il primo weekenddelnon è iniziato al meglio: nella giornata di sabato le spiagge die Focene erano deserte, complice il maltempo e le temperature al di sotto della media stagionale. La, infatti, non ha abbandonato il litorale romano, che sta facendo i conti da giorni con l’instabilità. Un inizio “nero”, quindi, quello della ...