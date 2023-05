Erdogan verso le presidenziali 2 | dal fallito golpe alla resa dei conti di oggi

...rinascita turca nel Mediterraneo e la spintail mare. "Mavi Vatan" - il suo nome in turco - è stata ideata da un ex ammiraglio, Cem Gurdeniz, addirittura arrestato (poi rilasciato) da...... vista come un passola realizzazione dell'islam politico. E infatti, per cementificare il consenso,traccia la linea: loro, gli avversari, guidati dai terroristi mentre noi, al governo,...Questi ultimi potrebbero essere l'ago della bilanciail cambiamento e l'ammodernamento del Paese. Alle tv turche, in diretta, oggiha detto che è arrivato in modo democratico a guidare ...

Turchia verso il voto, Erdogan a rischio e la "variante terremoto" RaiNews

Domani le presidenziali: nei sondaggi lo sfidante Kilicdaroglu davanti al Sultano. Decisivi i millenials. Possibile il ballottaggio ...Questa volta Erdogan rischia davvero la poltrona presidenziale. Perchè c’è una nuova generazione di elettori, in Turchia, che potrebbe essere l’ago della bilancia fra lui e lo ...