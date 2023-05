Erdo?an | ritratto di un aspirante sultano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 maggio 2023) Ogni stato che si trovi ad affrontare un importante giro di boa nella sua storia nazionale, sia questo la rinascita dopo una fase di grave crisi economica o la riconquista della democrazia dopo un lungo periodo autoritario, si trova ad affidarsi ad un leader che nel bene o nel male ne segnerà i decenni a seguire. In Turchia ciò è accaduto con Mustafa Kemal Atatürk, il padre della repubblica, e, ora, accade nuovamente con il suo attuale presidente Recep Tayyip Erdo?an. Erdo?an guida la Turchia da oltre vent’anni, ed è stato uno dei leader più influenti nella storia relativamente breve della giovane repubblica turca. Un leader che, come scritto da Daniele Santoro su Limes, non è tale poiché vince le elezioni, bensì vince le elezioni in quanto leader nato, con un carisma naturale ed un carattere sanguigno e prevaricante che ne è la cifra distintiva. Il presidente della Turchia, ...