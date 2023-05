Erdogan in testa con il 58% nei primi dati in Turchia

(Di domenica 14 maggio 2023) Secondo risultati parziali diffusi dalla tv HaberTurk, il presidente Recep Tayyipè in vantaggio con il 58,34% alle elezioni in. Dopo lo spoglio del 10,9% delle schede, il capo dell'...

Secondo risultati parziali diffusi dalla tv HaberTurk, il presidente Recep Tayyipè in vantaggio con il 58,34% alle elezioni in Turchia. Dopo lo spoglio del 10,9% delle schede, il capo dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu è fermo al 35,84%. Muharrem Ince ottiene lo 0,6% e ...... a 72 ore dall'apertura dei seggi Recep Tayyipera stato superato dall'opposizione. Almeno secondo la fotografia scattata dagli ultimi sondaggi che per settimane avevano registrato una ...Seggi chiusi alle 16 ora italiane nelle elezioni più attese da decenni Secondo risultati parziali diffusi dalla tv HaberTurk, il presidente Recep Tayyipè in vantaggio con il 58,34%, alle elezioni in Turchia. Dopo lo spoglio del 10,9% delle schede, il capo dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu è fermo al 35,84%. Muharrem Ince ottiene lo 0,6% e ...

Turchia, Erdogan in testa con il 10% dei voti scrutinati Il Sole 24 ORE

Si sono chiusi i seggi per le elezioni in Turchia, in cui si sfidano il presidente uscente Erdogan e il leader dell’opposizione Kilicdaroglu ...In Turchia seggi chiusi per le elezioni parlamentari e presidenziali, dove una coalizione di opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu sfida il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan. Inizia ora ...