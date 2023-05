Erdogan assicura | Se perdo le elezioni lascio il potere

(Di domenica 14 maggio 2023) Recep Tayyipha ammesso per la prima volta di poter essere in procinto di perdere ildopo vent'anni. Se uscira' sconfitto alle urne, hato che non ci saranno problemi e ...

Il sondaggio più recente pubblicato dalla sua compagnia mostra Erdogan fermo al 44,2%, mentre il leader dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu è previsto vincitore con il 51,3% dei consensi al primo ...Ma il ministro dei Trasporti Clément Beaune ha detto che il calendario rimane immutato • ... Elezioni in Turchia, Ince si ritira dalla corsa per favorire Kilicdaroglu, brutto segno per Erdogan...

Recep Tayyip Erdogan ha ammesso per la prima volta di poter essere in procinto di perdere il potere dopo vent'anni. Se uscira' sconfitto alle urne, ha assicurato che non ci saranno problemi e ...(Adnkronos) – Si sono aperti questa mattina alle 7 ora italiana in tutta la Turchia i seggi elettorali per le elezioni parlamentari e presidenziali che potrebbero cambiare la direzione del paese, dopo ...