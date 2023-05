Equitazione | Global Champions Tour | a Madrid vince Tops-Alexander 24° Gaudiano

Leggi su oasport

(Di domenica 14 maggio 2023) Edwinaha vinto la quarta tappa del circuito2023, competizione itinerante di(specialità salto) andata in scena questo fine settimana in Spagna, precisamente a. La cavallerizza australiana, in sella al fidato Fellow Castelfield, ha percorso il tracciato in 77.25 secondi, non commettendo alcun fallo e precedendo il danese Andreas Schou (su Darc de Lux), secondo con 78.03 e una penalità. Terzo posto poi anche per l’olandese Jur Vrieling (su Long John Sulver 3 N.O.P), il quale ha chiuso con 78.82 secondi e una penalità. Da segnalare poi la ventiquattresima posizione dell’azzurro Emanuele, il quale ha segnato 77.47? e otto falli. Ha sprecato un’occasione importante invece Maikel Van Der ...