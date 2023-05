Epurato pure il sindacato | Landini indigesto ai tendini

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 14 maggio 2023) Nella protesta di schiuma e di fango ciascuno corre per sé. La protesta è per definizione comune, kollettiva ma ad animarla è sempre il particulare guicciardinesco, opportunistico, mediocre: la studentella di fumetti perché cerca una candidatura, gli altri perché non possono essere da meno e puntano al reality piddino, i politicanti e sindacalisti che anche loro hanno, cercano qualcosa da spremere. Ne esce una replica di una replica, la solita Occupy Wall Street all’amatriciana che vorrebbe essere glamour ma con dentro qualcosa d’indecente, da fiction all’italiana che sa sempre un po’ di frigorifero, veltroniana, pariolina. Anche le pantomine vanno sapute fare, vanno costruite bene, questi dopo 48 ore e gli inginocchiatoi in tendina di donna Myrta già sbaraccano per il week end. Che non sia una cosa seria lo si vede da ogni angolazione. Le facce dei guevarini, i campeggiatori ...