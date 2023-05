Elezioni Thailandia | comincia lo spoglio

(Di domenica 14 maggio 2023) Si sono chiuse le votazioni per lelegislative ine subito e'to lodelle schede, come nel seggio a Bangkok nelle immagini. Col conteggio dei voti agli inizi, gli ...

Si sono chiuse le votazioni per lelegislative ine subito e' cominciato lo spoglio delle schede, come nel seggio a Bangkok nelle immagini. Col conteggio dei voti agli inizi, gli exit poll prevedono un trionfo dei ...Si sono chiuse pochi minuti fa le votazioni per lelegislative in, dove il premier ed ex generale golpista Prayuth Chan - ocha rischia una severa sconfitta da parte dei due principali partiti di opposizione, il Puea Thai e il Move ...Urne aperte dalle 8 alle 17. Primi risultati, non ufficiali, alle 22. Ma ci vorranno settimane se non mesi per quelli definitivi. Le opposizioni guidate dal Pheu Thai e da Move Forward sperano di ...

Thailandia, seggi aperti per le elezioni generali Agenzia ANSA

È in corso lo spoglio delle schede elettorali per il rinnovo del parlamento in Thailandia. Secondo le prime previsioni ... Il Pheu Thai aveva vinto il maggior numero di seggi alle ultime elezioni del ...Successo per il Puea Thai e il Move Forward. Si scelgono 500 deputati. Ma il capo del governo, che viene indicato dalle Camere riunite (il Senato è nominato dall'esercito), potrebbe richiedere lunghi ...