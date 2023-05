Elezioni parlamentari e presidenziali in Turchia | seggi aperti a Istanbul

...ee si dimetterà in caso di sconfitta. Ma intanto dà del 'terrorista' al rivale e fa arrestare il sondaggista sgradito. La tensione politica è alta in Turchia in vista delle, ...Sono iniziate alle 8 ora locale, le 7 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per lee presidenziali. I seggi resteranno aperti fino alle 17 ora locale, le 16 in Italia. Compreso il numero dei residenti all'estero, gli aventi diritto sono in tutto oltre 64,1 ...2023 - 05 - 14 08:21:31 Seggi aperti in Turchia Sono iniziate alle 8 ora locale, le 7 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per lee presidenziali. I seggi resteranno ...

Sono iniziate alle 8 ora locale, le 7 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per le elezioni parlamentari e presidenziali. I seggi ...«Questa è una domanda molto ridicola». Recep Tayyp Erdogan, 69 anni, da 20 al potere in Turchia, ha replicato così in tv a chi gli chiedeva se in caso di sconfitta ...