Elezioni in Turchia | la diretta – Erdogan e Kilicdaroglu verso il ballottaggio L’opposizione sullo spoglio ufficiale | “Una farsa”

(Di domenica 14 maggio 2023) Laal voto per rinnovare il Parlamento e ad eleggere il prossimo presidente, ovvero riconfermareo segnare la fine dell’era del ‘Sultano’, consegnando la vittoria allo sfidante K?l?çdaro?lu (leggi i profili dei candidati). Affluenza record: sfiora il 90%. In caso di mancato raggiungimento del 50% dei voti di uno dei due candidati, si andrà alil 28 maggio (ha collaborato Futura D’Aprile) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

AGI - Si assottiglia sempre più il vantaggio del presidente uscente Recep Tayyip Erdogan e un secondo turno il 28 maggio appare sempre più probabile. Con lo spoglio giunto ormai all'85% il margine di ...Si chiarirà soltanto nella notte il risultato definitivo dellepiù importanti della carriera di Erdogan e per lain generale ma il presidente in carica può già guardare con sicurezza ...Lo dicono i dati sulleinforniti dalla tv di Stato turca Trt. Si riduce sempre di più la differenza dei voti tra il presidente in carica e lo sfidante Kilicdaroglu ma se la ...

Turchia, Erdogan in testa. Lo sfidante: "No, in vantaggio siamo noi" - Mondo Agenzia ANSA

In Turchia seggi chiusi per le elezioni parlamentari e presidenziali, dove una coalizione di opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu sfida il capo di Stato in carica Recep Tayyip Erdogan. Iniziato l ...Erdogan al voto: “Auspico esito positivo per Paese e democrazia”. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha votato nelle elezioni alle quali è candidato per un nuovo mandato. Se nessun candidato ott ...