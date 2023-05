Elezioni in Turchia | la diretta – Erdogan avanti con più del 50% dei voti dopo lo spoglio del 20% delle schede Kilicdaroglu fermo al 39%

(Di domenica 14 maggio 2023) Si sono chiusi alle 16 ora italiana i seggi in, oggi al voto per rieleggere per un altro mandato il presidente in caricao per segnare la fine dell’era del ‘Sultano’, consegnando la vittoria allo sfidante K?l?çdaro?lu (leggi i profili dei candidati). In caso di mancato raggiungimento del 50% dei, si andrà al ballottaggio il 28 maggio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

in bilico: è il giorno del voto per eleggere il nuovo presidente in. Ma qual è la situazione politica Lerappresentano una grande sfida per l'attuale presidente Recep Tayyip Erdogan, da due decenni al potere: potrebbe infatti essere la fine del lungo ...Seggi chiusi indove oggi si sono svolte le presidenziali in cui il leader uscente, Recep Tayyip Erdogan, cerca un nuovo mandato. Le operazioni di voto si sono svolte senza incidenti e i risultati sono attesi ...Secondo risultati parziali diffusi dalla tv HaberTurk, il presidente Recep Tayyip Erdogan è in vantaggio con il 58,34% allein. Dopo lo spoglio del 10,9% delle schede, il capo dell'opposizione Kemal Kilicdaroglu è fermo al 35,84%. Muharrem Ince ottiene lo 0,6% e Sinan Ogan 5,21%. .

Elezioni Turchia, Erdogan in testa con il 55% dopo lo spoglio del 21,3% delle schede ilmessaggero.it

In Turchia sono stati chiusi i seggi, aperti questa mattina dalle 8 in occasione delle elezioni parlamentari e per il rinnovo della presidenza della Repubblica. Sono subito cominciate le operazioni di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...