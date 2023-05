Elezioni in Turchia | la cipolla che può far perdere Erdogan | ecco perché

Turchia, 64 milioni oggi al voto. Erdogan: "Rispetteremo il risultato, se perdo lascerò" RaiNews

Ma intanto dà del “terrorista” al rivale e fa arrestare il sondaggista sgradito. La tensione politica è alta in Turchia in vista delle elezioni, che sono considerate cruciali per il futuro del paese e ...In questa edizione: Zelensky a Berlino, accordo sulle armi, Gli alpini sfilano davanti a Giorgia Meloni, Elezioni in Turchia, Erdogan in bilico, Voto amministrative, affluenza in calo, Arrestato il ...