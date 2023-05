Elezioni in Turchia | 64 milioni al voto per le presidenziali

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 14 maggio 2023) Il risultato potrebbe cambiare la direzione del paese, dopo 20 anni di 'regno' di Erdogan Si sono aperti questa mattina alle 7 ora italiana in tutta lai seggi elettorali per leparlamentari eche potrebbero cambiare la direzione del paese, dopo 20 anni di ‘regno’ di Recep Tayyip Erdogan. Sono chiamati alle urne 64,1di elettori, 32,3di donne e 31,8di uomini. I nuovi elettori sono quasi cinquementre gli over 75 sono circa 3,2. I turchi all’estero hanno già votato e in Italia sono state circa 17mila le persone che si sono recate ai seggi a Milano e Roma. I seggi resteranno aperti fino alle 17 ora locale, le 16 in Italia. A sfidare il presidente uscente c’è il candidato unico ...