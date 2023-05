Elezioni comunali | alle 19 ha votato il 37 | 2% | affluenza in calo di sei punti

(Di domenica 14 maggio 2023)ancora inin questa tornata diamministrative in 595 comuni: anche la scelta del sindaco, un tempo molto sentita e partecipata, fa i conti con una forte disaffezione da parte dell’elettorato.19 hail 37,22% degli aventi diritto, un dato indi oltre seirispettoprecedenti consultazioni negli stessi centri, in cui – alla stessa ora – avevail 43,82% degli elettori. In particolare, ad Ancona (unico capoluogo di regione chiamato a rinnovare l’amministrazione)19 hail 33,81% mentreprecedenti, nel 2018, era andatourne il 38,25 degli aventi diritto. Dati simili nei ...

Eccola, la nonna sannita al voto con il sapore di primato. 6 figli, 11 nipoti, 2 pronipoti, 103 anni di vita e tante, tanteper la signora Cristina Iannella , residente ed elettrice a Vitulano, che questa mattina alle 12 si è presentata puntuale come un orologio presso l' ex edificio scolastico di Santo Stefano.I seggi hanno aperto questa mattina alle ore 7 per leche riguardano appunto i cittadini di 790 comuni, di cui 195 a Statuto speciale (in Sicilia e Sardegna si vota il 28 e 29, in ...Ma levengono oscurate dai ragazzi di mister Danucci, che da Vibo Valentia finalmente riportano un po' di felicità a questa comunità. Riuniscono la città tra cori e caroselli. Dopo ...

Proseguono senza intoppi le operazioni di voto nelle cinquanta sezioni del Comune di Siena per l’elezione diretta del Sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Alle ore 19 il dato percentuale regis ...La tornata di domenica e lunedì, con 4,5 milioni di italiani coinvolti, è un esame parziale per il gradimento del governo, ma è anche il primo vero banco di prova per la segretaria del Pd ...