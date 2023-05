Elezioni comunali | al via lo spoglio Affluenza in calo al 59%

L'affluenza alle, con le urne chiuse alle 15 e ad oltre la metà del rilevamento dei seggi giunto al Viminale, si attesta al 59%, allo stato in calo di tre punti rispetto al 62% delle precedenti ...È in calo l'affluenza per le, anche se un vero raffronto si potrà solo dopo le 15, alla chiusura delle urne, dal momento che nel 2018 si votò in un solo giorno. Ieri sera alle 23 l'affluenza segnava 46,39%: un calo di ...vedi anche I candidati dellea Vicenza FOTOGALLERY Ipa/YouTrend Continua gallery %s Foto rimanenti Politica, numeri e curiosità sul voto del 14 e 15 maggio Il prossimo ...

Elezioni comunali 2023, i risultati in diretta | Seggi chiusi, al via lo spoglio: 595 comuni al voto Corriere della Sera

In calo anche Carcare, dati pressoché invariati invece a Laigueglia, Sassello e Rialto Provincia. In calo quasi ovunque, ancora una volta, l’affluenza nel savonese. Con una sola eccezione, qualche Com ...(ANSA) - BOLOGNA, 15 MAG - Cala di circa cinque punti percentuali l'affluenza alle urne nei 21 Comuni (19 dei quali sotto i 15mila abitanti) coinvolti dalle elezioni comunali. In totale ha votato il ...