Elezioni amministrative | affluenza ore 12 del 15 | 5 per cento nei 51 Comuni pugliesi ELENCO Italia | al 14 | 21 per cento Si vota fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15 AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

2023 - 05 - 14 12:50:46 L'affluenza alle 12 In Campania alle 12 l'affluenza si attesta al 14,45% contro il 18,53% della precedente tornata elettorale. In provincia di Napoli il dato è del 14,08%, nel ...Affluenza in calo per il turno annuale di, comunali e circoscrizionali. Alle 12, in 5.371 sezioni su un totale di 5.426 in tutta Italia, a votare è stato il 14,19% degli aventi diritto, rispetto alle precedenti ...Urne aperte per lein 595 Comuni italiani . Dalle ore 7 fino alle 23 di oggi ma anche dalle 7 alle 15 di lunedì 16 maggio, sono chiamati al voto oltre 4,5 milioni di elettori. L'eventuale ...

Anche quest’anno in Irpinia si svolgeranno le elezioni Amministrative, che coinvolgeranno ben 17 comuni. I cittadini potranno esprimere il loro voto sia oggi che domani, dalle 7:00 alle 23:00. Nessuno ...(Adnkronos) - Affluenza in calo per il turno annuale di elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali. Alle 12, in 5.371 sezioni su un ...