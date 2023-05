Elezioni amministrative | affluenza in calo Alle 12 ha votato il 14 | 2%

(Di domenica 14 maggio 2023) L'urne per lein corso in Italia fa registrare unrispetto alla precedente tornata elettorale

Election Day anche nelle Marche dove si svolgono alcunein comuni locali. Sono 182.040 i marchigiani chiamati alle urne per ledi domani domenica 14 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15: 87.572 ...comunali 2023, oggi, domenica 14 maggio 2023, si vota. Alle urne 5 Comuni per le: Cologno Monzese , Brugherio , Gorgonzola , Bellinzago e Capriate . I candidati sono andati a ...Dalle 7 di questa mattina (domenica 14 maggio) i cittadini di 7 Comuni della provincia di Savona sono chiamati alle urne in occasione della tornata delle2023. Secondo i dati aggiornati sul sito del Ministero, alle 12 nel savonese ha votato il 15,11% degli aventi diritto, in calo rispetto al 22,45% delle precedenti ...

Il sottosegretario chiede un mandato da sindaco. Chietini e Quadrini giocano la carta del candidato locale. Tutti e tre hanno arringato i rispettivi sostenitori nell’ultimo comizio ...ROMA - Hanno aperto stamane alle ore 7 i seggi per il turno annuale delle elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali. I seggi oggi rimarranno ...