Elezioni amministrative 2023 | seggi aperti in 595 città | affluenza in calo

2023 - 05 - 14 12:50:46 L'affluenza alle 12 In Campania alle 12 l'affluenza si attesta al 14,45% contro il 18,53% della precedente tornata elettorale. In provincia di Napoli il dato è del 14,08%, nel ...Affluenza in calo per il turno annuale di, comunali e circoscrizionali. Alle 12, in 5.371 sezioni su un totale di 5.426 in tutta Italia, a votare è stato il 14,19% degli aventi diritto, rispetto alle precedenti ...Urne aperte per lein 595 Comuni italiani . Dalle ore 7 fino alle 23 di oggi ma anche dalle 7 alle 15 di lunedì 16 maggio, sono chiamati al voto oltre 4,5 milioni di elettori. L'eventuale ...

(Adnkronos) - Affluenza in calo per il turno annuale di elezioni amministrative, comunali e circoscrizionali. Alle 12, in 5.371 sezioni su un ...(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il dato definitivo alle ore 12 dell'affluenza alle elezioni comunali, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 14,21% in calo rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva ...