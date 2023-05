Elezioni Amministrative 2023 | dove si vota e quando? Panoramica aggiornamento 14 MAGGIO

(Di domenica 14 maggio 2023) Ultime notizie Tornata primaverile disi: domenica 14 e lunedì 15oltre 6 milioni di elettori chiamati alle urne per rinnovare gli organi politici del proprio comune. In Sicilia e Sardegna, invece, le urne apriranno il 28 e il 29si? Unasulla tornata di primavera.si...

Che in molti si attendono particolarmente alto per le urne, dove tradizionalmente il voto locale ancora funziona come catalizzatore di partecipazione.Si vota oggi fino alle 23 e domani, dalle 7 alle ore 15 Con le urne aperte dalle 7 di questa mattina sono scattate le, che dovrebbero portare al voto un potenziale di 6 ...Hanno aperto stamane alle ore 7 i seggi per il turno annuale di, comunali e circoscrizionali. I seggi oggi rimarranno aperti fino alle ore 23 e domani, lunedì 15, saranno aperti dalle ore 7 alle ore 15. Subito dopo inizierà lo spoglio delle ...

Quasi 600 comuni (595 per la precisione) per 4.5 milioni di elettori attesi alle urne. Parte oggi la tornata delle amministrative di primavera che proseguirà per tutto il mese di maggio.Un’altra notizia piuttosto presente sono le elezioni amministrative di oggi e domani, in cui si voterà per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali di 595 comuni italiani. Si parla anche ...