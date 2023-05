Elezioni 2023 | seggi aperti | sul litorale laziale 330mila cittadini chiamati al voto

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 14 maggio 2023): al via la due giorni di tornata elettorale che rinnoverà Consiglio comunale e Sindaco in ben cinque città del. Tre Comuni della Provincia di Roma e due della Provincia di Latina, per un totale di, tra oggi e domani, sonoalle urne per eleggere la nuova guida cittadina. Si tratta dei comuni di Santa Marinella, Fiumicino, Pomezia, Latina e Terracina. A Santa Marinella, a contendersi lo scranno più alto, quattro candidati: per la coalizione di centrosinistra Pietro Tidei, che ora punta al secondo mandato; per il centrodestra unito Domenico Fiorelli. C’è anche una donna in corsa, Clelia Di Liello, della coalizione Futura di cui fa parte il M5S più altre liste civiche. Quarto candidato è Stefano Marino, per la lista ...