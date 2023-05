Eleonora Daniele | chi è il fratello Luigi | come è morto | età | storia | libro | malattia

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 maggio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Domenica In, la trasmissione sin onda dalle 14 e condotta da Mara Venier. Tra gli ospiti di oggi anche, che ha dedicato il“Quando ti guardo negli occhi” al, scomparso nel 2015. Ecco chi era e cosa gli è successo. Chi eraildiè cresciuta in una famiglia numerosa: erano in quattro e lei era la più piccola. Ha due sorelle più grandi e, ilne con sei anni più di lei. I genitori hanno sempre lavorato tutti il giorno, tutti i giorni nella piccola salumeria di famiglia. La showgirl ha raccontato che di aver ...