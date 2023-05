Ecco perché Marco Mengoni non è riuscito a vincere | dopo ore si scopre la verità

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 14 maggio 2023)all’Eurovision 2023, la dura realtà. Anche il cantante italiano ha deciso di esibirsi sul palcoscenico a Liverpool come rappresentante di uno dei 26 Paesi che sono stati selezionati per il gran finale: 10 dalla prima semifinale, altri 10 dalla seconda, i Big 5. Nello specificosi è esibito davanti alla platea con il brano di successo “Due vite”, presentato al pubblico del teatro Ariston di Sanremo 2023. Il risultato? Vince la Svezia con Loreen e il brano Tattoo. Per la cantante non è stata la prima volta: la sua prima vittoria al contest musicale risale infatti al 2012, con la canzone Euphoria.non ha vinto l’Eurovision 2023. Una dura realtà per il cantante italiano che non riesce a portare a casa la vittoria. Per lo ...