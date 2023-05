Ecco cos’ha detto Giorgetti al G7 su Cina e Via della Seta

Leggi su formiche

(Di domenica 14 maggio 2023) “Sicuramente quellosicurezza economica è un tema centrale, tanto più collegato con la rivoluzione green e la rivoluzione energetica dove buona parte delle materie prime critiche arrivano esattamente da Paesi che, in qualche modo, sono influenzati o hanno rapporti con la”. Lo ha dichiarato Giancarlo, ministro dell’Economia, rispondendo al Tg1 alla domanda se la sicurezza economica sia un’ulteriore spinta per l’Italia per ripensare l’accordo sulla Viacon Pechino, a margineministeriale G7 in Giappone. “Una valutazione di questo tipo strategico si impone”, ha continuato, “non soltanto per l’Italia ma per tutti i Paesi del G7”. LE CONCLUSIONI DEL G7 FINANZE I ministri riunitisi a Niigata hanno un cauto ottimismo nel ...