Eccellenza | il derby salvezza va al Ladispoli | Cerveteri retrocesso

(Di domenica 14 maggio 2023)– L’Academyfesteggia, il Città dipiange. E’ questo il supremo verdetto dell’Angelo Sale, dove è andato in scena l’attesissimoplayout d’. I padroni di casa hanno trionfato con un gol in mezza rovesciata di Perez allo scadere del primo tempo supplementare, salvando il. Il, dopo una stagione travagliata tra stadio chiuso e punti buttati, ci ha provato fino all’ultimo, ma alla fine è costretto alla retrocessione in Promozione. Già dal prossimo anno i Cervi cercheranno l’immediata risalita. Esulta anche il sindaco diAlessandro Grando sul suo profilo Facebook: “La nostra compagine è risultata vincitrice con un gran gol di mezza rovesciata nei tempi supplementari. Faccio comunque ...

... si è addirittura lasciato andare ad un paragone con quella che è stata la rivalità per... ha infatti citato proprio l'epico dualismo di fine anni '80 come termine di confronto per il...Alle 11 allo stadio Sale si gioca lo spareggio salvezza che permetterà alla vincente di rimanere in. In campo l'Academy Ladispoli di Massimo Castagnari e il Città di Cerveteri di Giampaolo Superchi per uno scontro fratricida che vedrà una compagine rimanere nel massimo campionato ...Calcio 2022 - 2023Lazio Sarà una domenica di fuoco per i gironi A e B diLazio, con le quattro squadre laziali che saranno impegnate nei due match di playout che ... Undalle ...

Eccellenza Lazio, girone A: Il Ladispoli vince il derby con il Cerveteri e vince il playout RomaToday

