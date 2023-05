DS | Foucher | ' grandi soddisfazioni da America Latina | prepariamo ripartenza in Cina'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 maggio 2023) Parigi, 14 mag. - (Adnkronos) - Se "l'sta dando a DS molte, non ci sono progetti per il Nord. Puntiamo a crescere ogni anno, coltivando i nostri territori senza cercarne di nuovi. Quanto alla, il marchio DS ha alle spalle una lunga storia su quel mercato: siamo in una fase di, con la costruzione di società nazionale per la commercializzazione dei nostri modelli". Lo afferma all'Adnkronos Béatrice, ad di DS Automobiles, di recente tornata proprio da un viaggio nel primo mercato mondiale, sottolineando che "il nostro posizionamento infunziona. Ora bisogna creare le condizioni per fare tornare a crescere il nostro marchio, dalla rete alla comunicazione". Anche per Ds - aggiunge - "i ...