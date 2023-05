Dopo la visita di Zelensky a Roma | pace più vicina o più lontana?

143 anni. La legge che istituiva il servizio militare risale infatti al Regno d'Italia, ... Nel 1972 chi riceveva la famosa cartolina verde, che disponeva lamedica per l'idoneità al ...L'enciclica Fratelli Tutti è arrivata anchela pandemia. E anche la pandemia ha mostrato ... Così uscendo dalla sala "cinese" mi è venuto da pensare che lache farà lunedì in Vaticano l'...... come stiamo facendo oggi' ha dichiarato Paulo Sousail successo sull'Atalanta, parlando già ... mandando un messaggio a patron Iervolino: "Ci ha fattonegli spogliatoi, ma vogliamo vederlo ...

Zelensky a Roma, incontri con Mattarella, la premier Meloni e Papa Francesco: "Grazie Italia" - Zelensky giunto a Berlino per preparare la sua controffensiva - Zelensky giunto a Berlino per preparare la sua controffensiva RaiNews

IL COMMENTO. Pace nella giustizia: pace vera, non una resa. Non c’erano dubbi, attese rispettate: è andata bene la visita di Zelensky a Roma, la prima dall’invasione russa e dopo l’incontro di febbrai ...Il presidente ucraino Zelensky ha lasciato Roma nella notte dopo la storica visita di ieri nella capitale. In una Roma blindata, il leader di Kiev ha incontrato prima il Capo dello Stato Mattarella al ...