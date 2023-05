Domenica In | Mara Venier a Claudio Baglioni | ' Che ti farei a quella bocca' E poi scatta il bacio sulle labbra

(Di domenica 14 maggio 2023)in diretta aIn tra. Il cantante è in trasmissione per presentare il film - evento ' Tutti su! Buon compleanno'. La pellicola sarà nelle sale ...

Bacio in diretta aIn traVenier e Claudio Baglioni . Il cantante è in trasmissione per presentare il film - evento ' Tutti su! Buon compleanno Claudio '. La pellicola sarà nelle sale cinematografiche ...Il racconto di Claudio Baglioni aIn Poi ancora in studio conVenier, Baglioni rivela: ' Avevo 16 anni, un po' di tempo fa. Poi ci sono tornato ed è bello tornare… il passato ......ospiti della puntata di stasera 14 maggio 2023 Erin Doom sarà ospite a Che Tempo Che Fa14 ... la scrittrice Sandra Bonzi ; la campionessa Tania Cagnotto; Alba Parietti;Maionchi; Ubaldo ...

Adriano Panatta, chi è, età, carriera, moglie, malattia: l'ex tennista ospite di Mara Venier a Domenica In ilmessaggero.it

Nella puntata del 14 maggio di Domenica In, Mara Venier e Claudio Baglioni si sono resi protagonisti di un siparietto.Claudio Baglioni confessa a Mara Venier: "Non ce la facevo a scrivere quella canzone" Lunghissimo spazio dedicato a Claudio Baglioni in tutta la prima ...