Domani i funerali di Emily Vegliante | lutto cittadino a Solopaca 

(Di domenica 14 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa comunità di Solopaca è inper la prematura scomparsa di, carabiniera di 23 anni morta in un incidente stradale a Cento, in provincia di Ferrara. La militare prestava però servizio a San Giovanni in Persiceto, nella provincia di Bologna. Dopo la tragedia, il sindaco di Solopaca Pompilio Forgione ha voluto esprimere alle famiglie il cordoglio di tutta l’amministrazione e ha invitato tutta la cittadinanza alper la tragica scomparsa della giovane per il giorno lunedì 15 maggio 2023. Il tragico incidente stradale in cui ha perso la vita la giovane carabiniera si è verificato nel pomeriggio di giovedì 11 maggio, in via Modena a Cento. L’auto sulla qualesi trovava come passeggera si è scontrata con un’altra vettura: ...