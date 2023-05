Disavventura per Massimo Boldi | auto incastrata tra le rotaie del tram

ImprevistoMassimo Boldi nella serata del 12 maggio a Milano. L'attore è finito con la sua macchina sopra i binari del tram rimando bloccato. Poi ...a MilanoMassimo Boldi . La sera di venerdì 12 maggio l'attore 77enne è finito con l'auto nella corsia riservata al tram in viale Regina Giovanna, in zona Corso Buenos Aires. Ed è ...Il popolarissimo attore Massimo Boldi è stato protagonista di unacerti versi sembrava una 'comica' -le vie di Milano lo scorso venerdì 12 maggio , in serata. L'artista, infatti, è rimasto bloccato nel fango con il suo suv tra le rotaie del ...

Disavventura per Massimo Boldi: rimane incastrato, liberato dai passanti Corriere dello Sport

RASSEGNA STAMPA - Ha faticato la Lazio contro il Lecce, ma alla fine l’ha spuntata. Un punto che vale oro considerando la strada tortuosa verso la Champions. Una brusca frenata quella ...Venerdì sera, Massimo Boldi è stato protagonista di una disavventura per le strade di Milano. L'attore è rimasto bloc ...