Diretta Bologna - Roma 0 - 0 | Mou col freno a mano tirato | ansia per Celik LIVE

La testa della Roma, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il, molto ben allenato da Thiago Motta, suo amico, allievo ed ex ......tra due formazioni che non hanno raccolto buoni risultati in campionato nell'ultimo periodo che saràdall'arbitro Orsato della sezione di Schio. Thiago Motta e Mourinho, allenatori di...Cronaca con commento in tempo reale e tabellino [ AGGORNA LADI- ROMA ] RISULTATO IN- ROMA 0 - 0 1' si riparte con gli stessi 22 che hanno chiuso il primo tempo ...

José Mourinho esce con un pareggio dal Dall'Ara, con una Roma rivoluzionata da un ampio turn over. La testa era già alla sfida di ritorno in Germania contro il Bayer Leverkusen. Nella ripresa il ...Si è conclusa da poco la sfida tra Bologna e Roma, con il risultato che non è cambiato ed è rimasto sullo 0-0. Emiliani che restano dietro alla Fiorentina di ...