Diretta Bologna - Roma 0 - 0 | fine primo tempo | Belotti si divora il vantaggio LIVE

La testa della Roma, inevitabile, è a Leverkusen, dove giovedì è in programma la semifinale di ritorno di Europa League. Per questo Mourinho rivoluziona la squadra contro il Bologna, molto ben allenato da Thiago Motta, suo amico, allievo ed ex. Thiago Motta e Mourinho, allenatori di Bologna e Roma.

I giallorossi non possono più permettersi passi falsi se vogliono sperare di restare agganciati al treno Champions. Felsinei che puntano ...Di seguito le ultime dai campi su Bologna-Roma, raccolte dagli inviati di TMW: Bologna-Roma - Domenica 14 maggio, ore 18.00, stadio Dall'Ara .